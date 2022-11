Acea, crescita a doppia cifra dei ricavi. Guidance 2022 confermata

Acea

(Teleborsa) -archivia i primi nove mesi del 2022 conpari a 3.793,8 milioni di Euro, in aumento del 37,2% rispetto alcorrispondente periodo del 2021. Lpassa da 930,2 milioni di Euro del 30 settembre 2021 a 1.002,3 milioni di Euro al 30 settembre 2022, registrando una crescita del 7,8%.aumenta del 5,4% a 484,7 milioni di Euro. L’incremento del Margine - spiega una nota - riflette il positivo andamento della gestione operativa in parte compensato dall’aumento degli ammortamenti (+10,3%).L’del Gruppo si attesta a 257,4 milioni di Euro, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno (248,6 milioni di Euro).netto del Gruppo aumenta di 405 milioni di Euro, passando da 3.988,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2021 a 4.393 milioni di Euro del 30 settembre 2022.Acea conferma la guidance per il 2022 a livello di EBITDA e investimenti. Rivista sull’indebitamento finanziario netto: crescita dell’EBITDA del +4%/+6% rispetto al 2021; investimenti sostanzialmente in linea con il 2021; indebitamento finanziario netto compreso tra 4,4 e 4,5 miliardi di Euro (precedente guidance pari a 4,2/4,3 miliardi di Euro).