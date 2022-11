Agricoltura, adozione tecnologie digitali strategica per settore

Gruppo Vodafone

(Teleborsa) -hanno urgente bisogno del, soprattutto alla luce delle nuove sfide ambientali ed economiche che l'industria agricola deve affrontare. Lo ha rivelato la"Gli agricoltori e la digitalizzazione", condotta da Savanta ComRes per conto del, che ha coinvolto oltre 600 agricoltori di 13 Paesi europei e africani, tra cui l’Italia.Dal report emerge che iche gli agricoltori devono affrontare: in Italia, l’88% degli gli agricoltori intervistati afferma che i cambiamenti climatici hanno un impatto sulla redditività delle loro aziende. Tra lecitate dagli agricoltori coinvolti ci sono i, aumentati anche a causa della guerra in Ucraina, ie la: oltre due terzi degli agricoltori ritiene che le tecnologie digitali possano aiutare l'agricoltura ad avere successo in futuro, un dato che in Italia raggiunge il 90% degli agricoltori intervistati.La ricerca mette in luce anche che: gli agricoltori sono disposti a investire di più nel digitale ed in particolare il 96% degli agricoltori italiani prevede di investire maggiormente in strumenti digitali nei prossimi 12 mesi.Gli agricoltoriper affrontare le problematiche legate al contesto economico e ambientale, in particolare per fronteggiare i costi elevati dell'energia e ridurre l'uso di energia, fertilizzanti ed acqua. Fra i più i voga droni, localizzatori di veicoli e veicoli autonomi, oltre a intelligenza artificiale, tecnologia blockchain e applicazioni per smartphone.Gliall'adozione degli strumenti digitali riguardano principalmente laagricoltori italiani cita undei dispositivi ed il 35% il. Anche laè una richiesta fondamentale (per il 31% degli intervistati).A fronte di queste esigenze,in Europa e in Africa attraverso. Ad esempio, MYFARMWEB, la piattaforma interattiva di Vodafone basata su cloud e sui dati raccolti da sensori IoT agricoli, è utilizzata da oltre 8.500 aziende in tutto il mondo. La piattaforma digitaleaiuta invece a migliorare la produttività, i ricavi e la resilienza dei piccoli agricoltori mettendoli in contatto con informazioni, fattori di produzione, credito e acquirenti, sostenendo altri 2,3 milioni di piccoli agricoltori nell'Africa subsahariana."Questo report dovrebbe essere letto come una richiesta di aiuto da parte degli agricoltori che stanno affrontando sfide senza precedenti", afferma, Chief External e Corporate Affairs Officer del Gruppo Vodafone, aggkungendo "è fondamentale che il settore pubblico e quello privato collaborino per fornire a questa comunità l'accesso alle tecnologie digitali, alle informazioni e alla formazione necessarie per sviluppare le loro attività".Per, CEO di Vodafone Business, "è necessario fare di più per garantire che l'Europa e l'Africa adottino pienamente l'agricoltura di precisione. Aiutando gli agricoltori a digitalizzare le loro operazioni, stiamo contribuendo a ridurre le barriere che impediscono una più rapida diffusione della connettività, che a sua volta aiuta gli agricoltori a ridurre i costi e ad aumentare i rendimenti per garantire un futuro più solido e sostenibile per l'industria agricola".