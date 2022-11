Clima, accordo UE su taglio emissioni gas serra

(Teleborsa) -hanno raggiunto unla scorsa notte finalizzato allaQuesto accordo stabilisce obiettivi annuali vincolanti per le emissioni, innel sistema di scambio di quote (ETS), come, la, l'il trattamento deie l'. L'accordo conferma la proposta della Commissione di aumentare l'obiettivo dientro il 2030.Esempi di potenziali misure che gli Stati membri possono adottare per ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi includono: la promozione del trasporto pubblico; la ristrutturazione di edifici meno efficienti; sistemi di riscaldamento e raffreddamento più efficienti; pratiche agricole più rispettose del clima.Gli obiettivi di riduzione delle emissioni per gli Stati membri - ricorda Bruxelles - vanno da -10% a -50% e si tradurranno in un'ulteriore convergenza delle emissioni pro capite degli Stati membri nel 2030.Questo accordo èpredisposto dalla Commissione per realizzare il Green Deal europeo, dopo il recente accordo per porre fine alla vendita di auto diesel e benzina entro il 2035.Queste misure dimostrano anche che l'UE sta rispettando i suoi impegni in materia di clima, passando dall'ambizione all'azione, e non sta facendo alcuna marcia indietro sulla sua transizione verde, ma sta piuttosto sta accelerando gli sforzi per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.