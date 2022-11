Enel X al fianco di Marchesi Antinori con interventi di efficientamento energetico

(Teleborsa) - Impianti fotovoltaici, analisi per individuare le attività da efficientare in ottica di sviluppo sostenibile e stazioni di ricarica per auto elettriche. Sono queste le soluzioni chefornirà aper supportare l’azienda nel percorso didelle attività di produzione. La global business line innovativa di Enel ha siglato un accordo con l’azienda leader nel settore vitivinicolo in Italia effettuando un altro passo importante che conferma l’impegno al fianco delle eccellenze del Paese.L’azienda insieme a, piattaforma di servizi per l’efficienza energetica e partner di Enel X, installerà e gestirà duein due cantine di Marchesi Antinori per l’intera durata dell’Energy Performance Contract. Un impianto avrà una potenza di 1,3 MW e potrà produrre circa 1,7 mln di KWh di energia elettrica all’anno evitando l’immissione in atmosfera di oltre 780 tonnellate di CO2; l’altro impianto avrà una potenza di 500 KW e potrà produrre circa 730mila KWh di energia all’anno consentendo di risparmiare all’atmosfera oltre 330 tonnellate di CO2.“Grazie al progetto con Marchesi Antinori confermiamo la leadership nello sviluppo di sistemi di efficienza energetica che attraverso soluzioni integrate di elettrificazione dei consumi, la generazione distribuita, e programmi di flessibilità per contribuire alla stabilità della rete elettrica, consentono ai nostri partner di essere sostenibili e di creare valore al business – ha dichiarato, Responsabile di Enel X Italia –. Vogliamo supportare le eccellenze italiane del settore vitivinicolo che decidono di intraprendere questo percorso virtuoso accompagnandole sin dall’inizio con analisi preliminari, fino ad arrivare agli interventi necessari con l’obiettivo di trasformare l’utilizzo del vettore energetico in un’opportunità di crescita economica e ambientale”.“La sostenibilità nel senso generale del termine non può non essere una priorità di Marchesi Antinori che da 26 generazioni lega le proprie attività alla produzione agricola. Grazie alla collaborazione con Enel X potremo continuare il nostro sviluppo e l’innovazione tecnologica in un modo più sostenibile grazie sia a un efficientamento nell’uso di energie che all’origine delle stesse”, ha aggiunto, Amministratore Delegato di Marchesi Antinori.L’accordo prevede che Enel X effettui un’analisi puntuale dei livelli di efficienza energetica delle attività delle, individuando eventuali aree sulle quali intervenire. Enel X Way, la società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, si occuperà dell’installazione dia disposizione dei dipendenti di Marchesi Antinori presso le sedi dell’azienda, oltre ad una stazione di ricarica fast da 75kW disponibile per il pubblico. Tutte le soluzioni e gi interventi di Enel X sono realizzati su misura in base alle esigenze dei clienti per accelerare la transizione energetica del Paese e seguendo le linee di guida della strategia di crescita di Marchesi Antinori.