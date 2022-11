Energia, Giorgetti: domani il nuovo decreto aiuti, proroga taglio accise sui carburanti fino al 31 dicembre

(Teleborsa) - Ilsarà varato domani sera dal. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia,, a margine dell'audizione alle commissioni speciali di Camera e Senato sulla. "Sì, il decreto lo approviamo giovedì sera", ha risposto a chi gli chiedeva se il nuovo provvedimento sarebbe andato in Cdm domani. Il decreto potrà contare su. "Saranno confermate anche per il mese di dicembre 2022 le misure che riconoscono, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, pari a una quota delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale", ha confermato Giorgetti nel corso dell'audizione."Inoltre – ha aggiunto – sarà prorogata fino al 31 dicembre 2022 la riduzione dellesu benzina, gasolio, GPL e gas naturale impiegati come carburanti; per quest'ultimo sarà confermata fino al 31 dicembre la riduzione dell'IVA al 5%"."In considerazione dell'incertezza del quadro economico di riferimento, il Governo è intenzionato a destinare ledisponibili per il 2023, circa, al contrasto della crisi energetica, favorendo al contempo politiche di contenimento dei consumi e di risparmio energetico", ha spiegato il ministro in audizione."In particolare – ha specificato – si prevede ilper i primi mesi del 2023 delle misure relative ai crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas, al contenimento degli oneri generali di sistema per le utenze di energia elettrica e gas, al taglio al 5 per cento dell'IVA sui consumi di gas e alla proroga delle agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici e di gas in favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati".