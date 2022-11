Eventi e scadenze del 9 novembre 2022

Acea

Acinque

Aedes

Almawave

Banca Mediolanum

Brembo

Enervit

Fiera Milano

Generali Assicurazioni

Geox

Growens

Gvs

Hera

Industrie De Nora

Italmobiliare

Iveco

Net Insurance

Philogen

Piovan

Poste Italiane

Ferragamo

Snam

Telecom Italia

Terna

(Teleborsa) -COP27 - Conferenza 2028 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - La Conferenza 2022 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP76, è la 27a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si terrà a Sharm El Sheikh, in EgittoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziEcomondo e Key Energy 2022! - Evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale nel settore della green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini. Organizzato da Italian Exhibition GroupAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella andrà in Visita di Stato nel Regno dei Paesi BassiBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte09:30 - The European House – Ambrosetti - XVII Rapporto Meridiano Sanità - La presentazione del XVII Rapporto Meridiano Sanità promosso da The European House – Ambrosetti, si terrà a Palazzo Rospigliosi a Roma. Verrà analizzato il settore sanitario italiano dal punto di vista scientifico, sociale ed economico. Presenti, tra gli altri, il Sottosegretario alla Salute, il Presidente Istat, il Presidente Istituto Superiore di Sanità, il Direttore della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute e la Managing Partner e CEO The European House – Ambrosetti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie al 30 settembre 2022. I risultati verranno pubblicati il 10 novembre- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria con il management della Società- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati finanziari del terzo trimestre 2022- Appuntamento: Webcast audio con investitori e analisti finanziari sui risultati del terzo trimestre 2022 - ore18.00- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 e Delibera acconto dividendo 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022