Borse europee in rosso, Milano chiude piatta con tonfo di Azimut

(Teleborsa) - Seduta in rosso per l'azionario europeo
, che smaltisce l'entusiasmo per la fine dello shutdown americano più lungo di sempre. Il FTSE MIB ha chiuso poco sotto la parità
,
sotto i 45.000 punti toccati ieri, con il focus sulle tante trimestrali in uscita
. A Milano spicca
il tonfo di Azimut
, dopo che i rilievi dell'ispezione
condotta da Banca d'Italia alimentano incertezza su tempi di realizzazione del progetto di spin-off TNB. Bene Generali
, che ha registrato
nei primi nove mesi dell'anno una crescita a doppia cifra dell'utile, grazie al contributo del ramo danni che ha beneficiato di minori sinistri legati alle catastrofi naturali, debole Poste Italiane
, che ha registrato
un aumento dell'8,5% dell'utile operativo nel terzo trimestre e superato le attese degli analisti, in rosso Terna
, che ha chiuso
i nove mesi con un utile netto in crescita del 4,9% rispetto allo stesso periodo 2024.
Sul fronte macroeconomico
, la prima stima del PIL del Regno Unito
nel 3° trimestre ha segnato un marginale incremento di +0,1% t/t, trainato dagli investimenti (+1,8% grazie al settore pubblico) a fronte di consumi deboli (+0,2%). In area euro
a settembre la produzione industriale ha sorpreso al ribasso, segnando un incremento di +0,2% m/m contro +0,7% atteso: il risultato non ha compensato quindi il netto calo di -1,1% registrato ad agosto.
Negli Stati Uniti l'inflazione di ottobre non è stata pubblicata, nonostante il superamento dello shutdown
. La scorsa notte, poche ore dopo l'approvazione della Camera, il presidente Trump ha firmato una legge che pone fine allo shutdown più lungo della storia degli Stati Uniti. A seguito della riapertura, l'US Bureau of Labor Statistics dovrebbe dare priorità alla diffusione dei dati su occupazione e inflazione di novembre per fornire alla Fed le informazioni più recenti in vista del meeting di dicembre.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,165. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.200 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,93%, a 59,04 dollari per barile.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +84 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,41%. Tra i mercati del Vecchio Continente
scivola Francoforte
, con un netto svantaggio dell'1,39%, in rosso Londra
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%, e senza slancio Parigi
, che negozia con un -0,11%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB
che si ferma a 44.755 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 47.385 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,43%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,01%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Hera
, che vanta un progresso del 2,79%. Buona performance per Leonardo
, che cresce del 2,35%. Sostenuta Banca MPS
, con un discreto guadagno dell'2,00%. Buoni spunti su Banco BPM
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,58%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Azimut
, che ha chiuso a -10,07%. Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli
, che scende del 3,16%. Recordati
scende del 2,53%. Calo deciso per Campari
, che segna un -2,06%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Carel Industries
(+6,85%), Technoprobe
(+6,36%), doValue
(+5,79%) e Reply
(+3,85%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su LU-VE Group
, che ha chiuso a -3,72%. Sotto pressione El.En
, con un forte ribasso del 3,11%. Soffre De' Longhi
, che evidenzia una perdita del 2,91%. Preda dei venditori Italmobiliare
, con un decremento del 2,56%.