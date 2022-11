Industrie De Nora, ricavi 9 mesi +51,8%. Confermata guidance 2022

Industrie De Nora

(Teleborsa) - I nove mesi al 30 settembre 2022 di, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, e leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde, mostranoche si attestano a 616,6 milioni (Euro 406,1 milioni al 30 settembre 2021). L’incremento pari al +51,8% - spiega una nota - è riconducibile a un incremento dei volumi e, con riferimento ad alcune linee di business, a un incremento dei prezzi applicati ai clienti connesso all’incremento dei prezzi di acquisto delle materie prime e in particolare di alcuni metalli nobili.L’ EBITDA Adjusted raggiunge 145,9 milioni (+79,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021), con una marginalità pari al 23,7%, un incremento di circa 400 punti base rispetto allo stesso periodo del 2021.segna un incremento del 68,9% toccando 97,3 milioni.L’del Gruppo si attesta a Euro 63,9 milioni nei primi nove mesi del 2022 (42,3 milioni di Euro al 30 settembre 2021) in crescita del 69%.Ilin crescita del 18,2% rispetto al valore del 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 646,4 milioni, livello record della storia societaria, a testimoniare le solide prospettive di crescita."Alla luce dei significativi risultati conseguiti, del backlog accumulato e visto l’andamento dei mercati di riferimento", il Consiglio di Amministrazione hain termini di EBITDA Adjusted a 185-195 milioni di Euro. Per i ricavi il target è stato fissato in prossimità della parte inferiore del range 880-910 milioni di Euro. Il Gruppo conferma, inoltre, il proprio impegno "a cogliere le opportunità di crescita sostenibile" individuate nel Piano Industriale 2022-2025. In particolare, nei Business Electrode Technologies e Water Technologies il Gruppo prevede nel corso del 2022 di preservare e consolidare il proprio posizionamento di leadership nei mercati di riferimento.