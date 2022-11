"Modelli di condivisione": la sharing mobility raccontata da Matteo Tanzilli

(Teleborsa) - Un fenomeno, quella dellaty, cresciuto in modo dirompente durante la pandemia che ha rappresentato un autentico spartiacque. E proprio a partire da questo assunto cheattraverso il mondo dellafotografandone gli aspetti nevralgici nel libro "Modelli di condivisione. La mobilità sostenibile dallo sharing al metaverso".Il libro è stato presentato oggi alla Luiss presso l’Aula Toti del Campus di Viale Romania. Oltre all'autore, sono intervenutiEntrambi hanno contribuito al volume rispettivamente con una prefazione e una postfazione.Unbasti pensare che le aziende con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di dotarsi di un piano di spostamento casa-lavoro finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato e di individuare le misure utili a orientare gli spostamenti del proprio personale verso forme di mobilità alternative all'uso individuale del veicolo privato. Nel volume è illustrato anche un caso concreto con ladel Piano redatto dache, nell’ambito dell’impegno ESG, promuove progetti con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti delle persone del Gruppo, ridurre l’impatto ambientale e favorire modalità di trasporto più sostenibili., nel quale le politiche e le azioni sul tema della mobilità diventano decisive per migliorare la vivibilità delle nostre città – dichiara la Vice Presidente Luiss Paola Severino. Occorre, infatti, sperimentare nuovi modelli di fruizione del trasporto pubblico e privato, orientati alla riduzione dell’inquinamento, al risparmio energetico e alla salvaguardia della salute. È per queste ragioni che dal 2013 anche in Luiss abbiamo realizzato progetti mirati e modulato un’offerta didattica finalizzata a promuovere una cultura della sostenibilità in chiave green, considerando tutte le implicazioni sociali, economiche e politiche delle scelte che si faranno nei prossimi anni".Tra l'altro, un sondaggio, appena effettuato dall'Istituto Izi sui residenti di Roma e Milano,. Per circa il 33% dei milanesi, infatti, la frequenza di utilizzo delle biciclette in sharing è aumentata, e lo stesso vale per il 28% dei romani. Parallelamente, anche per monopattini i milanesi (19,4%) e i romani (22,5%) ritengono che sia cresciuta la loro fruizione."È indispensabile assumere una prospettiva lucida e pragmatica in merito al percorso che si intende intraprendere con la mobilità condivisa. L’intervento pubblico deve essere correttamente calibrato e indirizzato. Se, da un lato, il mondo privato e le amministrazioni pubbliche possono cooperare efficacemente per rendere effettiva una mobilità sostenibile tramite politiche che ne incentivino la domanda e ne indirizzino lo sviluppo, dall’altro si deve prestare attenzione all’imposizione di vincoli che si traducano in obblighi di servizio in assenza di compensazioni o incentivi anche economici come avviene per il Tpl", sottolinea l’autore Matteo Tanzilli.