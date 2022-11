Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+7,78%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Reply

Sesa

FTSE Italia Star

Wiit

Ftse SmallCap

Txt E-Solutions

Exprivia

Esprinet

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 125.737,8, con uno scatto di 9.849,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 698, dopo una partenza a 703.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 7,87%.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 9,91%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo dell'8,59%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,44%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,50% sui valori precedenti.Bene, con un rialzo del 3,11%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,76%.