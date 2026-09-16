L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,33%), seduta effervescente per Beewize

(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto tecnologico a Milano , mentre mostra un andamento debole l' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 170.391,8, in aumento dell'1,33%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology chiude debole a 1.408, dopo aver avviato la seduta a 1.412.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, seduta positiva per Stmicroelectronics , che avanza bene e porta a casa un +2,02%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, effervescente WIIT , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,96%.



Piccolo passo in avanti per Sesa , che porta a casa un timido +0,53%.



Tra le small-cap di Milano, protagonista Beewize , tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,00%.



Nuovo spunto rialzista per Cy4Gate , che guadagna bene e porta a casa un +3,46%.



Balza in avanti Esprinet , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,89%.

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