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L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,33%), seduta effervescente per Beewize

Finanza, Indici settoriali
L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,33%), seduta effervescente per Beewize
(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto tecnologico a Milano, mentre mostra un andamento debole l'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 170.391,8, in aumento dell'1,33%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology chiude debole a 1.408, dopo aver avviato la seduta a 1.412.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, seduta positiva per Stmicroelectronics, che avanza bene e porta a casa un +2,02%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, effervescente WIIT, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,96%.

Piccolo passo in avanti per Sesa, che porta a casa un timido +0,53%.

Tra le small-cap di Milano, protagonista Beewize, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,00%.

Nuovo spunto rialzista per Cy4Gate, che guadagna bene e porta a casa un +3,46%.

Balza in avanti Esprinet, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,89%.
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