Saes Getters, nel terzo trimestre crescita ricavi a doppia cifra

Saes Getters

(Teleborsa) - Idel terzo trimestre 2022 disono stati pari a 67,1 milioni di euro, in crescita del 30,9% rispetto a 51,3milioni di euro nel corrispondente trimestre del 2021. Scorporando sia l’effetto positivo dei cambi (+13,2%), sia la variazione del perimetro di consolidamento (+2,7%), i ricavi sono cresciuti organicamente del 15% (+7,7 milioni di euro).consolidato si è attestato a 28,6 milioni di euro, rispetto a 22,5 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2021, in forte crescita (+27,2%) grazie all’incremento dei ricavi, soprattutto nelle Divisioni Medical Nitinol e High Vacuum, nonostante l’effetto penalizzante della maggiore spesa energetica negli stabilimenti italiani.L’consolidato è stato pari a 10,1 milioni di euro (15% dei ricavi consolidati), rispetto a 9,3 milioni di euro (18,1% dei ricavi consolidati) nel corrispondente periodo dell’anno precedente.L’ammonta a 14 milioni di euro (20,8% dei ricavi consolidati) in aumento rispetto a 12,3 milioni di euro (24% dei ricavi consolidati) in linea con l’aumento dell’utile operativo e principalmente trainato dalle Divisioni Medical Nitinol e High Vacuum, nonostante spese operative straordinarie nell’intorno di 3,5 milioni di euro.è stato pari a 3,9 milioni di euro (5,9% dei ricavi consolidati), rispetto a 6,2 milioni di euro (12,1% dei ricavi consolidati) nel terzo trimestre 2021.Laconsolidata al 30 settembre 2022 è positiva per 53,1 milioni di euro, invariata rispetto al 30 giugno 2022.