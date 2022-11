Snam, Venier: rigassificatore Piombino supporterà prossima stagione di riempimento stoccaggi

Snam

(Teleborsa) - Dopo l'autorizzazione ricevuta il 25 ottobre,è pronta a iniziare i lavori sul, che "". Lo ha affermato Stefano Venier, amministratore delegato della società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022.I rigassificatori sono solo uno dei fronti dell'azione di Snam per migliorare la sicurezza energetica dell'Italia, ma è importante migliorare l'infrastruttura di trasporto nel paese e procedere con una nuova Adriatic Pipeline "non solo per i flussi aggiuntivi ma per garantire la flessibilità del network e aumentare la capacità per volumi addizionali da Algeria e Libia". "È estraneamente importante perché sul lungo termine l'", ha sottolineato."Negli scorsi mesi è continuata la volatilità dei prezzi del gas, con il prezzo che ha mostrato un calo in ottobre per il clima mite, le prospettive di recessione e gli stoccaggi pieni - ha spiegato Venier - La domanda di gas italiana nei nove mesi 2022 è stata di 51,7 bcm, in calo del 3,2% su base annua, e nel terzo trimestre è calata del 7,2% trainata dall'"."Dobbiamo considerare che non tutta questa riduzione della domande è stata provocata da calo della produzione, perché alcuni soggetti hanno", ha specificato il manager.Per quanto riguarda il riempimento degli stoccaggi, che al termine della campagna di iniezione conclusa lo scorso 31 ottobre ha raggiunto il 95%, l'AD ha evidenziato che l'attività non ha avuto ", nessuna esposizione volume/prezzo".Rispondendo alle domande degli analisti, Venier ha spiegato che ci sono giorni in cui ilnon arriva fisicamente in Italia perché non c'è una domanda, anche a causa degli stoccaggi pieni, dei grandi flussi da Sud e del clima mite. Quindi nei punti di scambio a Nord si vede il. Nonostante il netto caso rispetto al periodo pre-conflitto, l'andamento del gas dalla Russia è stato pressoché stabile da giugno-luglio.