The Italian Sea Group conferma guidance 2022. Ricavi 9 mesi +64%

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Nel corso dei primi nove mesi del 2022(TISG) ha registratoper 210,3 milioni di Euro, in crescita del 64,6% rispetto ai 127,8 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2021.L’ EBITDA pari a 33 milioni di Euro, è in crescita dell’89,7% rispetto ai 17,4 milioni di Euro nello stesso periodo del 2021, con un’incidenza sui ricavi del 15,7% rispetto al 13,6% nei primi nove mesi del 2021.Il(Order Book) della Società al 30 settembre 2022 è pari a 983 milioni di Euro, mentre il Net backlog ammonta a 566 milioni di Euro.Laal 30 settembre 2022 è negativa per 46 milioni di Euro rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva di 41 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Alla luce dei risultati del terzo trimestre, dell’accelerazione attesa nei prossimi mesi in funzione della stagionalità del business e dell’entità degli stati di avanzamento previsti neisuccessivi tre mesi dell’esercizio, TISG "conferma la Guidance 2022, che prevede per l’esercizio 2022 Ricavi Totali compresi tra 280 e 295 milioni di Euro e un EBITDA Margin del 15,5%, posizionandosi nella parte più alta della forchetta di valori.