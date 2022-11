Villeroy e Nagel: accelerare Capital Markets Union per finanziare transizioni green e digital

(Teleborsa) -(in inglese Capital Markets Union) per finanziare le "trasformazioni green e digital" del Vecchio Continente. Lo hanno affermato, governatore della Banque de France, e, presidente della Bundesbank, in un editoriale congiunto pubblicato da Les Echos e Handelsblatt. L'urgenza è dettata anche dalla guerra in Ucraina, dall'alta l'inflazione e dalla crisi energetica, hanno specificato.L'Unione dei mercati dei capitali è l'iniziativa dell'UE volta a crearemembri a vantaggio di cittadini, imprese e investitori. A seguito della crisi finanziaria del 2011, nel 2015 la Commissione europea ha presentato il suo primo piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali. Il piano è stato attuato in larga misura, ma permangono ostacoli in settori come la vigilanza, la fiscalità e l'insolvenza."Oggi scriviamo insieme con un'unica convinzione: la nostra unità sta diventando più difficile, ma più essenziale - hanno spiegato i due banchieri centrali - E ciò che vale per l'Europa nel suo complesso, vale innanzitutto per l'amicizia franco-tedesca:".L'iniziativa per l'Unione dei mercati dei capitali dell'UE avviata nel 2015 deve andare avanti per "" favorendo la diversificazione geografica delle fonti di finanziamento e la condivisione dei rischi del settore privato attraverso lo sviluppo del finanziamento azionario"Eventi come la Brexit, la pandemia o, più recentemente, la guerra a guida russa in Ucraina hanno purtroppo ritardato gli sforzi in questo ambito - hanno evidenziato - Al contrario, più che mai,"."Il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali è senza dubbio- hanno proseguito - Per renderlo un successo,. Un sistema finanziario competitivo e integrato aiuterà l'Europa ad affrontare con successo le sfide che dobbiamo affrontare".