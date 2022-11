ESMA, Vojtech Belling nominato vicepresidente

(Teleborsa) - Il Board of Supervisors dell'(ESMA) ha nominato. Belling, che è il direttore esecutivo del Dipartimento per la regolamentazione dei mercati finanziari e la cooperazione internazionale della Banca nazionale ceca (CNB), servirà per il resto del mandato di vicepresidente di due anni e mezzo in corso (dal 21 novembre 2022 fino al 15 giugno 2024)., direttore generale della Swedish Finansinspektionen, che lascerà a breve il suo incarico per assumere la carica di"In qualità di, ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell'ESMA e non vedo l'ora di lavorare con lui come vicepresidente", ha commentato la presidente Verena Ross.