Ferretti, ricavi in crescita a doppia cifra. Valuta quotazione a Milano

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata a Hong Kong e attiva nel settore della cantieristica navale, ha registratopari a 779,8 milioni di euro nei, con una crescita di circa il 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2021 (669,3 milioni di euro), grazie al forte portafoglio ordini accumulato nell'esercizio. L'è stato pari a 106 milioni di euro, in crescita di circa il 26,4% e con un margine pari al 14%, in crescita di 80 punti base rispetto allo stesso periodo del 2021 (13,2%).La società spiega che questo miglioramento è legato a tre ragioni principali:(una lista d'attesa più lunga grazie all'elevato portafoglio ordini, che riflette un maggiore potere di determinazione dei prezzi);(una maggiore presenza nel segmento più redditizio, come quello del Made-to-measure yachts);(economia di scala negli acquisti e un più efficiente assorbimento dei costi fissi).L'è stato di 47,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (32,1 milioni di euro). Ilha raggiunto 1.380,3 milioni di euro al 30 settembre 2022, con una crescita di circa il 35,9% rispetto al 31 dicembre 2021 (1.015,8 milioni di euro) grazie alla robusta raccolta ordini del periodo."I risultati finanziari del GF per i primi nove mesi del 2022 sono in linea con la dinamica dell'anno 2021, con una crescita a doppia cifra e una forte generazione di cassa - ha commentato l'- I principali indicatori di performance confermano l'aspettativa, anche per i prossimi trimestri, di una significativa crescita".Nella nota sui conti la società ha affermato di stare "costantemente valutando potenziali" e il CdA ha deciso di "avviare la valutazione di possibili operazioni sul mercato dei capitali a livello internazionale e le relative attività istruttorie propedeutiche, incluso a titolo esemplificativo la".Le operazioni sul mercato dei capitali e la potenziale quotazione "e sono soggette, tra le altre cose, all'adempimento dei requisiti legali e normativi, all'autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione e alla decisione finale del consiglio".