Wall Street in rialzo su nuovi segnali che l'inflazione sta iniziando a calare

(Teleborsa) -dopo chePer quanto riguarda le, prima dell'apertura del mercato hanno rilasciato i dati alcuniha migliorato la guidance per l'intero esercizio e ha approvato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni da 20 miliardi di dollari.ha ribadito l'outlook per l'anno fiscale dopo un altro trimestre sopra le attese del mercato.Altre importanti- come- rilasceranno i dati più avanti nel corso della settimana.Sul, sono arrivati dati sotto le attese dainel mese di ottobre 2022, che hanno mostrato una moderazione rispetto al mese precedente.Gli investitori sono alla ricerca diper i tassi di interesse dopo che il rapporto sull'inflazione per il mese di ottobre ha indicato che i prezzi stanno scendendo. Il vicepresidente della FEDha suggerito lunedì che la banca centrale probabilmente rallenterà presto i suoi aumenti dei tassi di interesse, facendo eco ai commenti del fine settimana del governatore Christopher Waller."Credo che assisteremo a un ulteriore forte calo dell'inflazione negli Stati Uniti - ha commentato Steven Bell, Chief Economist EMEA di Columbia Threadneedle Investments - Tuttavia, non credo che, con un tasso di disoccupazione ancora così basso, ci troviamo sulla traiettoria di un ritorno duraturo all'obiettivo del 2% fissato dalla FED. Senza dubbio l'inflazione dei canoni di locazione dovrebbe rallentare e anche l'inflazione salariale dovrebbe diminuire con il rallentamento dell'economia. Ma riteniamo che".Ilmostra una crescita dell'1,28% a 33.965 punti; invece, sale dell'1,69% a 4.023 punti l'; in deciso aumento il(+2,37%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,4%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,23%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. 0%).