Wall Street sale con speranze di minore aumento tassi da parte della FED

(Teleborsa) -dopo chePer quanto riguarda le, prima dell'apertura del mercato hanno rilasciato i dati alcuniha migliorato la guidance per l'intero esercizio e ha approvato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni da 20 miliardi di dollari.ha ribadito l'outlook per l'anno fiscale dopo un altro trimestre sopra le attese del mercato.Altre importanti- come- rilasceranno i dati più avanti nel corso della settimana.Sul, sono arrivati dati sotto le attese dainel mese di ottobre 2022, che hanno mostrato una moderazione rispetto al mese precedente. Ciò rafforza la tesi secondo cui ladi interesse.Il vicepresidente della FEDha suggerito lunedì che la banca centrale probabilmente rallenterà presto i suoi aumenti dei tassi di interesse, facendo eco ai commenti del fine settimana del governatoreOggi, presidente della Federal Reserve Bank di Filadelfia, ha detto che si aspetta che, "a un certo punto del prossimo anno", che la FED manterrà un, in modo da lasciare che la politica monetaria faccia il suo lavoro. "Dopodiché, se necessario, possiamo sempre stringere ulteriormente", ha aggiunto.Il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta,, ha invece affermato che mentre ci sono stati alcuni segnali positivi recenti che indicano che l'inflazione potrebbe rallentare,da parte dei responsabili politici per portare i tassi di interesse a un livello restrittivo.Ilmostra una crescita dello 0,39% a 33.669 punti; invece, sale dell'1,23% a 4.005 punti l'; in deciso aumento il(+2,14%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,4%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,23%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. 0%).