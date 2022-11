ITA Airways, Antonino Turicchi è il nuovo Presidente

(Teleborsa) -sarà oggi nominato quale, dopo le dimissioni presentate da Alfredo Altavilla e dalla maggioranza dei consiglieri del vecchio CdA della compagnia aerea.Altavilla e la maggioranza del CdA, fatta eccezione per l'Ad Fabio Lazzerini, si era dimesso alla vigilia della precedente assemblea , che non aveva però deliberato subito il rimpiazzo degli amministratori, dando il via libera solo all'aumento di capitale da 400 milioni All'assemblea riconvocata per oggi, dunque, il, azionista al 100% della compagnia di bandiera italiana, ha indicato come componenti del nuovo Consiglio di amministrazioneGli altri tre consiglieri indicati dal Tesoro sonoTuricchi, voluto dall'attuale Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è un funzionario di lungo corso del Tesoro dal 1994, è stato direttore generale di CDP dal 2002 al 2009, fra gli altri incarichi è stato nel CdA di varie società quotate, da MPS ad Autodstrasde per l'Italia e Leonardo ed ha anche servito nel CdA della vecchia Alitalia – CAI. Oggi è Ad di Fintecna, carica che a quanto pare conserverà, dato che l'incarico di Presidente di ITA è a termine (10 mesi).