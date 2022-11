Triboo, ricavi 9 mesi salgono a 68 milioni. Titolo festeggia

Triboo

Triboo

FTSE Italia All-Share

Triboo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,48% sui valori precedenti.A fare da assist sono iche mostranoconsolidati pari a 68,7 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto ai 67,1 milioni di euro al 30 settembre 2021. L’ EBITDA consolidato in crescita del 5,4% (8,5 milioni di euro rispetto a 8 milioni di euro al 30 settembre 2021). Ladi Gruppo al 30 settembre 2022 è negativa per 9,8 milioni di euro in miglioramento rispetto ad un indebitamento netto pari a 10,8 milioni di euro al 30 settembre 2021.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,232 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,154. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,31.