Cloud a imprese, partnership Vodafone Business-Microsoft

(Teleborsa) -annunciano una partnership strategicaLa collaborazione, che prevede investimenti strategici congiunti in formazione, marketing e sviluppo, mira a offrire alle aziende italiane, soluzioni integrate di servizLo si legge in una nota.Il rafforzamento della collaborazione tra le due aziendedi ogni dimensione, con una focalizzazione in particolare sulle piccole e medie realtà italiane che necessitano di servizi e soluzioni mirati, volti a favorirne la digitalizzazione.Solo con la digitalizzazione possiamo creare quel salto di produttività capace di rendere competitive le nostre imprese – dichiaraCEO di Vodafone Italia. Con Vodafone Business siamo al fianco delle imprese in questo percorso di trasformazione, anche grazie ad un ecosistema di partnership nazionali e internazionali. La partnership con Microsoft rafforza ulteriormente la nostra capacità di abilitare nuovi modelli operativi e di business, attraverso soluzioni integrate che sfruttano le tecnologie di ultima generazione, 5G, Edge computing e IoT, e grazie alla creazione di competenze trasversali a supporto della digitalizzazione”.sulle solide basi delle iniziative che abbiamo lanciato negli scorsi anni per supportare la digitalizzazione di imprese pubbliche e private, ha dichiaratomministratore Delegato di Microsoft Italia. Oggi, di fronte a sfide globali complesse, il digitale rappresenta al contempo un fattore di efficienza e di sviluppo sostenibile per le organizzazioni: unendo i servizi Cloud Microsoft, anche in vista della prossima Region Datacenter Italiana, con i servizi di connettività avanzata, IoT, 5G, Edge di Vodafone e le competenze di esperti possiamo dare un nuovo impulso all’accelerazione dell’innovazione in ItaliaAltrettanto rilevante, nell'ambito della collaborazione tra le due aziende, sarà lo sviluppo. In particolare, in questo campo, Vodafone Business e Microsoft Italia vogliono favorire la creazione di una cultura digitale improntata alla sicurezza e protezione dei dati, concentrandosi sull'offrire servizi di cybersecurity efficaci per proteggere le piccole e medie aziende da attacchi sempre più sofisticati e mirati.La rinnovata partnership - conclude la nota - nasce da una già proficua relazione fra le due aziende e include già soluzioni che supportano le imprese nel nuovo contesto di l