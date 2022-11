Seadrill passa al main market della borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -(che fa parte del gruppo). Si tratta del dodicesimo trasferimento sull'Oslo Bors quest'anno. Seadrill è un. L'azienda dispone di una flotta versatile che comprende navi da perforazione, jack-up e semisommergibili adatti per aree di acque poco profonde e ultraprofonde. Seadrill possiede o gestisce 30 impianti di perforazione in totale.All'apertura, ildi Seadrill è stato fissato a 325 NOK (quasi 31 euro) per azione, sulla base del prezzo di Euronext Expand Oslo alla chiusura del 16 novembre. Ciò corrisponde a unadi mercato di circa 16,3 miliardi di NOK (circa 1,55 miliardi di euro).