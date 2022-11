Volotea annuncia a Roma Fiumicino una nuova rotta esclusiva verso Lourdes

(Teleborsa) -, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, amplia la propria offerta di rotte in partenza dae annuncia un nuovo volo alla volta di. La nuova rotta verso la località occitana verrà operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, e offrirà più di 21.200 posti, per un totale di 136 voli. Con il nuovo volo per Lourdes, salgono a 7 le destinazioni di Volotea raggiungibili dallo scalo di Fiumicino, 5 internazionali – 4 in Francia (Lille, Nantes, Strasburgo e Lourdes – Novità 2023) e 1 in Spagna (Bilbao – Novità 2023) – e 2 domestiche (Cagliari e Olbia).Con questo annuncio, Volotea accorcerà le distanze tra ile una delle mete di pellegrinaggio più famose al mondo, riconfermando il suo impegno nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio ai viaggiatori romani.“La nostra presenza presso lo scalo di Roma Fiumicino continua a rafforzarsi e, dopo la nuova rotta verso i Paesi Baschi, è con grande piacere che annunciamo il nuovo collegamento alla volta di Lourdes. Siamo lieti di offrire ai passeggeri del centro Italia l’opportunità di raggiungere, con voli comodi e a prezzi convenienti, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta uno dei più importanti settori turistici e, con questo nuovo collegamento, vogliamo sostenerne il rilancio” – ha dichiarato, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.