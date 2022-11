Credem riorganizza il private banking e trasforma Banca Euromobiliare

Credem

(Teleborsa) -, la private bank del gruppo bancario, cambia nome in. All'interno di questa società, da febbraio 2023 (a seguito dell'autorizzazione dall'Autorità di Vigilanza), entrerà a far parte anche il private banking di Credem.Credem Euromobiliare Private Banking potrà contare su(tra raccolta gestita, amministrata, diretta ed impieghi) pari a oltre 37 miliardi di euro ed oltre 1000 tranelle strutture centrali (dati a fine settembre 2022)."Il nostro impegno è affiancare il cliente per proteggere e valorizzare il patrimonio e per continuare a farlo con efficacia abbiamo deciso di dotarci di una nuova organizzazionecon le società del gruppo che possono supportarci", ha dichiaratodi Credem Euromobiliare Private Banking.