EEMS Italia, CdA si amplia con Michela Del Piero e Luciano Carbone

EEMS Italia

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, ha deliberato dida cinque a sette membri.Sulla base della proposta presentata dal socio Gruppo Industrie Riunite, che ha una partecipazione pari all'87,031%, sono statiquali amministratori(Indipendente) e(Indipendente). Resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per il CdA attualmente in essere e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.I soci hanno inoltre deliberato dispettante al consiglio di amministrazione da 170.000 euro annui lordi a 235.000 euro.Il consiglio di amministrazione che si è riunito dopo l'assemblea ha nominato i neo eletti amministratori quali componenti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, comitato che è stato costituito nella stessa seduta consiliare. Il consiglio ha inoltre