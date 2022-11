ISS, in risalita incidenza e RT

(Teleborsa) -L'incidenza settimanale a livello nazionalei (5 novembre-17 novembre) contro i 307 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodoe, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente - quando è stato pari a 0,83 - ma al di sotto della soglia epidemica dell'unità. E' quanto evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute.Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 novembre) rispetto al 2,0% (al 10 novembre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 11,0% (rilevazione al 17 novembre) rispetto al 10,0% (dato al 10 novembre).Anche questa settimanasopra la soglia di allerta fissata al 15%: Liguria (al 17,8%), Umbria (al 30,4%) e Valle d'Aosta (al 16,4%). Il valore più alto dell'incidenza dei casi di Covid-19 si registra invece in Veneto, con 636,3 casi ogni 100mila abitanti, rispetto alla media nazionale che si fissa a 353 per 100mila abitanti.Intanto, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in aula alla Camera ad un'interpellanza urgente del Pd riguardante la campagna vaccinale e l'epidemia di Covid-19, ha detto: ", preciso che la raccolta dei dati continua ad essere giornaliera e pertanto solo la pubblicazione dei dati è settimanale ma i dati sono sempre disponibili". "