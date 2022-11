Vendite a Wall Street dopo commenti hawkish FED

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Macy's

Kohl's

(Teleborsa) -, che accusa in chiusura una leggera flessione dello 0,02% sul; sulla stessa linea, l'ha sofferto vendite per lo 0,31% e ha archiviato la seduta a 3.908 punti. Negativi il(-0,19%) e il Nasdaq Composite (-0,35%). A favorire un sentiment debole, nonostante Wall Street sia migliorata rispetto all'apertura, sono stati la diffusione di dati macroeconomici contrastanti e soprattutto ida parte di un funzionario della Federal Reserve. La preoccupazione del mercato è che la Banca centrale statunitense continuerà con la suaA spaventare i mercati sono stati i commenti di, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, secondo cui la banca centrale statunitense ha ancora molto lavoro da fare prima di riportare l'inflazione sotto controllo. Il funzionario della FED ha dichiarato in un discorso che "" e che "il cambiamento nell'orientamento della politica monetaria sembra aver avuto solo effetti limitati sull'inflazione osservata".I commenti di Bullard sono arrivati il giorno dopo che il presidente della FED di San Francisco, ha affermato che. Ieri sera,(membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve) ha suggerito che un aumento di 50 punti base alla prossima riunione della FED potrebbe essere accettabile, dati i segnali che indicano che l'inflazione potrebbe aver raggiunto il picco., membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, ha detto nel pomeriggio che "unaè la chiave per raggiungere un'espansione lunga e sostenuta, un'economia che funzioni per tutti".ha aumentato la suaannuali dopo un terzo trimestre oltre le attese.ha deciso diper l'intero anno 2022 per la recente volatilità delle tendenze aziendali, i significativi venti contrari macroeconomici e l'inaspettata transizione del CEO.Sul fronte macroeconomico, sono scese leggermente più delle attese le richieste dinegli USA. Sono invece giunti segnali negativi dalUSA a ottobre 2022.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,38 Mln unità; preced. 4,71 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)15:45: PMI composito (preced. 48,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 47,8 punti).