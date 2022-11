Banca Generali Private chiude il tour nazionale di padel a Milano

Banca Generali

(Teleborsa) - Si è disputata a Milano, presso ildi Linate, la Finale di, il tour nazionale promosso da, che è passato anche per le città di Lecce, Roma, Firenze, Torino, Treviso, Pescara, Cagliari, Busto Arsizio.Il torneo, che hacon quasi 50 ore di gioco complessive, ha visto i finalisti disputarsi nella finale le 10 coppe divise in due girono all’italiana., wealth manager di Firenze,, contro Corrado Liguori e Filippo Stasi.Una giornata che ha preso il via già al mattino con una clinic d’eccezione dedicata a tutti i partecipanti. I campioni azzurri, in qualità di Ambassador del progetto IT’S PADEL TIME, hanno condotto un momento di formazione mostrando prima nella teoria e poi coinvolgendo tutti nella pratica sul campo, i colpi e le tecniche più adatte ad ogni fase di gioco. Seconda parte di mattinata assieme aspecial guest della giornata."Il Padel sta crescendo in modo esponenziale con il numero di tesserati decuplicati in 3 anni e praticamente lo stesso in termini di giro d’affari degli operatori", spiega, Direttore Marketing e Relazione Esterne di Banca Generali Private, aggiungendo "abbiamo scelto di avvicinarci a questo sport credendo proprio nell’entusiasmo, nel divertimento e nella passione che genera su un target di praticanti molto ampio con la presenza di campi e società del settore sempre più radicati sul territorio".L'impegno di Banca Generali Private nel mondo padel proseguirà a breve con l’intitolazione del centro City Padel Milano Vigorelli, che oggi vanta 4 campi nel cuore della città, situato accanto al celebre velodromo e con le torri di CityLife all'orizzonte.