Enpaia, Beauty Contest per dismettere quota patrimonio immobiliare

(Teleborsa) - La, l'Ente Nazionale per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, si appresta a mettere sul mercato una quota importante del proprio portafoglio immobiliare attraverso una procedura di dismissione in blocco (). L'operazione, per un, 85 milioni di immobili ad uso residenziale (circa 250 appartamenti) e 25 milioni di unità a uso direzionale, si inserisce nele prevede di utilizzare il ricavato per nuovi investimenti immobiliari a più alto rendimento, in linea con l'attuale ALM.Si tratta di unità immobiliari invendute, residuali da precedenti dismissioni effettuate a favore degli inquilini, tutteprevalentemente in edifici diversi. La, oltre alla fase preliminare di invito da parte della Fondazione alla manifestazione di interesse dei potenziali acquirenti, prevede: la prima di ammissione alla procedura con un'da parte dei soggetti interessati che, dopo una selezione, verranno inseriti in una Short List di partecipanti; la seconda fase prevede la presentazione di un'Potranno essere ammessi alla procedura di Beauty Contest acquirenti dotati di personalità giuridica, italiani o esteri, comprese società di gestione del risparmio, gestori di fondi di investimento immobiliari, in forma singola o associata, anche mediante soggetti appositamente costituiti (NewCo) oppure in forma di Raggruppamenti temporanei di impresa con adeguati requisiti di capacità economico finanziaria."L'obiettivo di Enpaia – spiega il– è quello di chiudere l'intera operazione con il rogito entro la fine del 2023, in modo da passare immediatamente alla fase di reinvestimento per compiere un ulteriore passo avanti nel programma di rotazione del patrimonio immobiliare"."Un programma iniziato nel 2020 che avrà con il Beauty Contest un'accelerazione in grado di produrre una ricomposizione del portafoglio immobiliare di Enpaia e che – fa notare il– costituisce l'atto finale di un percorso di dismissione che porterà a reinvestire il ricavato in immobili di nuova generazione dotati di moderni standard di costruzione e muniti di certificazioni ESG per avere migliori performance in termini di rendimento sul mercato".