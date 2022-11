Piazza Affari poco mossa con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi all'insegna della cautela, in attesa delle Minutes della Fed in uscita stasera. Fra i temi clou della giornata la maxi perdita incassata da Credit Suisse.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,036. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.741,5 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 77,24 punti, in netto calo del 4,59%.Scende molto lo, raggiungendo +180 punti base, con un deciso calo di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,78%.tentenna, con un modesto +0,04%, poco più avanti, che registra un +0,17%, più tonica, che registra una plusvalenza dello 0,32%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.581 punti (-0,04%); sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 26.610 punti. In denaro il(+1,24%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,07%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,68 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto ai 0,45 miliardi precedenti.Tra i 409 titoli scambiati sul listino milanese, 139 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 99 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 171 azioni.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,87%).Ben impostata, che mostra un incremento del 3,20%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,27%.In luce, con un ampio progresso dell'1,95%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.del FTSE MidCap,(+5,24%),(+4,89%),(+3,79%) e(+3,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,86%.Tentenna, che cede l'1,29%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.