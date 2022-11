Poco mossa Wall Street, aperta solo per metà seduta

Tesla

(Teleborsa) -. I principali indici sono comunque sulla buona strada per registrare un guadagno settimanale, dopo che i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno confermato le aspettative che i funzionari della banca centrale statunitense accetteranno di rallentare il ritmo della stretta monetaria nel prossimo meeting (con un rialzo di 50 punti base dopo quattro aumenti consecutivi di 75 punti base".Nulla di rilevante sul fronte dellee deiGli investitori monitorano l'andamento dei principali, con le vendite del Black Friday che avvengono sullo sfondo di un'inflazione elevata e preoccupazioni per una potenziale recessione il prossimo anno. Secondo la National Retail Federation, quest'anno circa 166,3 milioni di statunitensi hanno in programma di fareSotto osservazione, dopo che il regolatore del mercato cinese ha dichiarato che il produttore di auto elettriche sta richiamando più di 80.000 auto prodotte e importate in Cina prodotte già nel 2013, per problemi di software e cinture di sicurezza.Seduta in lieve rialzo per il, che segna un +0,23% a 34.272 punti; sulla parità l', che arriva a 4.025 punti. Negativa la prestazione del(-0,41%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 13,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 102,5 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 203K unità; preced. 239K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).