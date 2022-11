Wall Street in ribasso tra notizie Cina e Cyber Monday

Taboola

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

(Teleborsa) -, a causa delle rigide restrizioni alla mobilità nel paese mentre i casi di COVID salgono a livelli record. Secondo alcuni analisti, ciò potrebbe spingere a una revisione della politica Zero-Covid, dopo che all'inizio di questo mese era sorta la speranza di un allentamento di questa rigida posizione., sulla prospettiva che i crescenti casi di COVID-19 porteranno a maggiori restrizioni d movimento, condi petrolio, anche se poi le quotazioni hanno ripreso quota.Sul mercato americano si valuta(dal Giorno del Ringraziamento al Cyber Monday, passando dal Black Friday). Secondo un report di Adobe Analytics, la spesa per il(il più grande giorno di shopping online negli Stati Uniti) dovrebbe raggiungere la cifra record di 11,2 miliardi di dollari, in aumento del 5,2% poiché i consumatori fiaccati dall'inflazione hanno rimandato per settimane gli acquisti natalizi nella speranza di forti sconti post-Ringraziamento.Sul fronte della politica monetaria, sono monitorate le parole del presidente della FED di St. Louise del presidente della FED di New York, che parlano nel corso della giornata. Nella giornata di mercoledì parlerà anche il presidente della FEDLa giornata è priva disignificativi, a parte l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di novembre 2022 (che è rimasta in territorio negativa ). Il momento clou della settimana sarà ilnegli Stati Uniti di venerdì (riferito al mese di novembre). Sarà infatti l'ultimo rapporto sui libri paga non agricoli prima della riunione della FED a dicembre.Tra gli annunci societari,(società pubblicitaria e di content recommendation) hanno stipulato unesclusivo della durata di 30 anni. La partnership sarà in grado di generare più di 1 miliardo di dollari di entrate annuali e Yahoo riceverà poco meno del 25% del capitale diSi muove in territorio negativo, a causa dei crescentidel mondo (che si trova in Cina) e che hanno alimentato preoccupazioni per contraccolpo alla produzione già limitata di modelli di iPhone 14 di fascia alta.Sessione debole per il listino USA, che mostra un calo dell'1,01% sul; sulla stessa linea, in calo l', che arriva al -1,08%. In ribasso il(-1,02%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 13,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 102,5 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 203K unità; preced. 239K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).