Yahoo acquisirà il 25% di Taboola in partnership trentennale

(Teleborsa) - Yahoo e, società pubblicitaria e di content recommendation, hanno stipulato un. Taboola alimenterà in via esclusiva la pubblicità nativa su tutte le proprietà digitali di Yahoo, sviluppando un'offerta leader per inserzionisti, editori e commercianti sul web.La partnership sarà in grado di, hanno affermato le due società. Come parte della partnership,pro forma di Taboola, che è quotata sul Nasdaq."Ovunque guardi,: native, e-commerce, video, display e altro ancora - ha affermato, fondatore e CEO di Taboola - Questa partnership vantaggiosa per tutti accelererà in modo significativo il nostro volano di crescita, espandendo la nostra portata a più utenti sul web, per fornire soluzioni di grande livello a inserzionisti, editori, commercianti e utenti in un mondo senza cookie".L'accordo dovrebbe essere "" per ricavi, Adjusted EBITDA e Free Cash Flow di Taboola.