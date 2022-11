OPA BE Shaping the Future, adesioni al 5,2%

BE Shaping the Future

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa dal veicolo Overlord Bidco sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, risulta che oggi, 30 novembre 2022, sono state presentate 403.374 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 1.995.604, pari alL'offerta è iniziata il 23 novembre 2022 e. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie BE Shaping the Future acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 dicembre 2022 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.