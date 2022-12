"Il Natale degli italiani", Vodafone: "La tecnologia rappresenta un elemento che unisce"

(Teleborsa) - Per gli italiani il Natale è sinonimo di famiglia, affetti e vicinanza, e la tecnologia può aiutare a restare connessi con le persone care. Secondo l'la tecnologia rappresenta, per l'88% degli intervistati, un elemento che unisce e che permette alle persone di ritrovarsi e riprendere i rapporti soprattutto in occasione delle festività.La, in particolare, è quella che associa in misura maggiore le festività natalizie alla "nostalgia", che spinge a voler trascorrere questo periodo con la famiglia e gli affetti.Va in questa direzione lache vede al centro l'importanza della connessione per tenere unite le persone, anche quando si trovano lontane. Lo spot in onda da oggi sulle principali emittenti televisive (in formati da 15, 45 e 30 secondi) e sui canali digital e social, racconta la storia di un autotrasportatore costretto per lavoro a stare lontano da casa nei giorni del Natale. La figlia diciottenne, grazie alla copertura, alla stabilità e alla potenza della rete Vodafone, attraverserà l'Italia per seguire e comunicare in videocall con il padre, ignaro della sorpresa che vorrà fargli la figlia. Infine riuscirà a raggiungere il padre nel porto dove il tir è in sosta e finalmente padre e figlia, riuniti, si abbracciano felici.In parallelo, a partire dal 5 dicembre, andrà in onda anche loche vuole essere al fianco delle piccole, medie, grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione con le soluzioni per la digitalizzazione dei processi e di efficientamento energetico. La campagna tv di Vodafone Business ha visto anche la partecipazione diche sui propri mezzi utilizza la rete Vodafone per monitorare digitalmente l’efficienza e i consumi delle flotte dei propri clienti e per garantire la sicurezza necessaria ai conducenti.