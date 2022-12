Wall Street prosegue contrastata. Attesa per il Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, dopo i forti guadagni della vigilia. A spingere gli acquisti sono state le parole del presidente della Fed, Jerome Powell che ha confermato le aspettative del mercato di un rallentamento del ritmo dei rialzi dei tassi già dalla riunione di dicembre. Attese rafforzate, poi, anche dai dati macroeconomici americani: l'inflazione PCE, a ottobre, è scesa al +6% annuale con il dato core in contrazione in linea con le stime degli analisti.Sul fronte del lavoro, con il report completo atteso per domani, le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate più del previsto.Un sostegno è arrivato anche dall'apertura di Pechino a misure anti-Covid meno rigide di quelle attuali che hanno contribuito ad indebolire la seconda economia mondiale.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un ribasso dello 0,79%, mentre l'cede lo 0,27%. Sotto la parità il(-0,19%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 33,84K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 241K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 50,4 punti).