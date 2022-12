Luiss: nuovi corsi per i professionisti del Terzo Settore e della Sostenibilità

UniCredit

(Teleborsa) - La, nel corso dell’evento Sostenibilità ed etica negli investimenti finanziari organizzato in collaborazione cone il, ha presentato la nuova edizione del corso di perfezionamento sulintegrato nel programma formazione su Sostenibilità, Imprese e Mercati. Le iniziative sono indirizzate a manager, operatori, consulenti del terzo settore e ai professionisti di impresa nei settori profit: si svolgeranno con la formula Executive che prevede lezioni concentrate nel fine settimana, avvalendosi di un approccio multidisciplinare, esperienziale e interattivo.Il, che si è svolto a Roma nel Campus della Luiss di Viale Romania, è stato aperto dagli interventi di, Rettore della Luiss Guido Carli, e di, Regional Manager per il Centro Italia di UniCredit Italia.Ha poi svolto una relazione Mons. Nunzio Galantino, Presidente APSA - Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica. Infine, Gian Domenico Mosco, Direttore Luiss DREAM e dei corsi su Terzo Settore e Sostenibilità, ha coordinato una tavola rotonda su “Crescita delle imprese e finanza sostenibile. Quale ruolo per l’etica?” alla quale hanno partecipato Francesca Brunori, Direttrice Area Credito e Finanza di Confindustria, Daniele Cesaro, Responsabile ESG Italia UniCredit, Giorgio Franceschi, Vicepresidente NUMMUS.INFO, Paolo Proli, Responsabile Divisione Retail e Consigliere di Amministrazione, di Amundi SGR, Antonio Punzi, Head del Dipartimento di Giurisprudenza, della Luiss Guido Carli, Gian Luca Trequattrini, Responsabile per l’etica e la prevenzione della corruzione della Banca d’Italia.Durante isono stati consegnati gliall’edizione 2022 del Corso su Terzo settore.“UniCredit – ha dichiarato, Regional Manager per il Centro Italia di UniCredit Italia - è fortemente impegnata nel supporto al terzo settore e a tutte le attività a carattere sociale e sostenibile. Questa iniziativa è una ulteriore conferma del nostro commitment verso le imprese sociali e, in generale, verso i temi della sostenibilità. In particolare su Roma sono presenti oltre il 70% dei principali enti religiosi e il 40% delle organizzazioni Top del Non profit e rispondiamo a questi bisogni del “mondo del sociale “con una agenzia dedicata al Non Profit a cui è stato recentemente affiancato un desk specializzato sul tema. Come UniCredit crediamo di avere una responsabilità sociale che va ben oltre il finanziamento e questo ci spinge a dialogare sempre di più con il Terzo Settore, una realtà sempre più importante del Paese e della nostra regione, che ha conosciuto una forte espansione nel corso degli anni ed in grado di creare anche importanti opportunità di lavoro, ma che necessita anche di professionalità adeguatamente formate per aiutare le imprese sociali a cogliere le nuove le opportunità che si presenteranno.– Direttore del Corso su “Terzo settore. Imprese e sostenibilità” e del centro di ricerca Luiss DREAM – ha ricordato "l’importanza ormai centrale dei fattori ESG nell’attività delle imprese a salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto delle esigenze sociali e di lavoro. In particolare, va sottolineata la necessità di chiarire il rapporto tra sostenibilità ed etica negli investimenti finanziari, di porre le basi per una finanza e in generale un’economia di transizione che aiuti le imprese a crescere e innovare in modo compatibile con la loro dimensione e la loro struttura imprenditoriale. In questo quadro, va richiamato il valore della formazione di professionisti della sostenibilità, anche per il terzo settore con l’obiettivo di consolidare figure con un alto livello di specializzazione.