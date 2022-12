In ribasso Wall Street su timori per stretta FED su economia

Tesla

Apple

AT&T

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Apple

Chevron

Dow,

Intel

JD.com

Baidu

NetEase

(Teleborsa) -. I dati del mercato del lavoro diffusi venerdì scorso sembrano giustificare una stretta da parte della FED, con scommesse al rialzo su dove l'aumento dei tassi finirà, mentre gli analisti continuano a prevedere un inasprimento di 50 punti base nella prossima riunione.Tra i temi di mercato ci sono anche il, che potrebbe spingere i titoli di azioni cinesi quotate a New York, e, dopo che l'OPEC+ ha lasciato invariate le quote di produzione ed è entrato in vigore l'embargo europeo su greggio e prodotti russi."Il, ma l'aumento di domanda sulla scia della piena riapertura della Cina, unito alla scarsa elasticità dell'offerta, potrebbe far crescere i prezzi nella seconda metà del 2023", ha commentato Jean-Pierre Durante, Head of Applied Research di Pictet Wealth Management.Occhi puntati su, che hale voci secondo le quali lodi dicembre della sua Model. Diversi media avevano riferito che la produzione della Model Y nello stabilimento sarebbe diminuita di oltre il 20% rispetto a novembre.Sotto i riflettori anche, dopo che il Wall Street Journal ha riferito che il colosso tecnologico sta considerando di, colosso delle telecomunicazioni statunitense, hadi 6,25 milioni di dollari per risolvere una causa legale della, che accusava la compagnia telefonica di aver divulgato selettivamente informazioni finanziarie ad alcuni analisti di Wall Street., si muove sotto la parità il, che scende a 34.203 punti, con uno scarto percentuale dello 0,66%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.044 punti. In lieve ribasso il(-0,62%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,6%).Al top tra i(+1,27%),(+0,65%),(+0,94%) e(+0,2%)., ci sono azioni di società cinesi come(+5,00%),(+4,72%),(+3,88%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (preced. 46,1 punti)15:45: PMI composito (atteso 46,3 punti; preced. 48,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,3%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,1 punti; preced. 54,4 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -72,2 Mld $; preced. -73,3 Mld $).