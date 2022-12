In rosso Wall Street, dubbi su mosse Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, con gli investitori che si interrogano su quanto i rialzi delle ultime settimane siano sostenibili. I dati del mercato del lavoro diffusi venerdì scorso sembrano giustificare una stretta da parte della Fed, con scommesse al rialzo su dove l'aumento dei tassi finirà, mentre gli analisti continuano a prevedere un inasprimento di 50 punti base nella prossima riunione.Tra gli indici statunitensi, in flessione dell'1,21% sul; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 4.007 punti, in netto calo dell'1,58%. In netto peggioramento il(-1,55%); con analoga direzione, pessimo l'(-1,52%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,80%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,61%.Al top tra i, si posizionano(+4,44%),(+1,29%),(+0,86%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,91%.Crolla, con una flessione del 5,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,96%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI servizi (atteso 46,1 punti; preced. 47,8 punti)15:45: PMI composito (atteso 46,3 punti; preced. 48,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,3 punti; preced. 54,4 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80 Mld $; preced. -73,3 Mld $).