Pos, Meloni: soglia dei 60 euro può essere più bassa

(Teleborsa) - La presidente del Consiglioha aperto alla possibilità di abbassare laoltre la quale è obbligatorio accettare i pagamenti con. In un video pubblicato sui suoi canali social, lanciando la sua rubrica #gliappuntidiGiorgia – un appuntamento video, nelle intenzioni a cadenza settimanale, per raccontare il lavoro suo e dell'esecutivo dando "risposte sui temi più caldi" – Meloni ha dichiarato che la soglia dei"è indicativa, per me può essere anche più bassa"."C'è ovviamente un'interlocuzione con la, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, bisogna vedere come andrà a finire", ha aggiunto. L'indicazione da Bruxelles è attesa a breve, secondo quanto riportato da Ansa. La presidente del Consiglio ha spiegato che la ratio della norma è comunque quella di tutelare idalle"Levanno previste per altro", ha dichiarato il vicepremier, secondo cui "se le opposizioni si attaccano alla questione del Pos vuol dire che è un'ottima manovra".Si attende da Bruxelles anche il giudizio complessivo sulla finanziaria, nonché il via libera per l'incremento da 65mila a 85mila euro dell'innalzamento della soglia per la flat tax per gli autonomi. Delicata anche l'interlocuzione continua con la Commissione Ue sullo stato del. "È un dato incontrovertibile che dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati 30", le parole di Meloni in un colloquio con Repubblica, in cui si è detta "fiduciosa che recupereremo", precisando che se "qualcosa mancasse all'appello non sarebbe colpa nostra".