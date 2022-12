Wizz Air lancia un nuoivo volo da Roma Fiumicino su Riyadh

(Teleborsa) - La compagnia low-cost unghereseed inaugura un nuovo collegamento. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina al, alla presenza di, Network Officer di Wizz Air,, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma,, Chief Executive Officer e membro del CdA della Saudi Tourism Authority.La nuova rotta, che punta aper scopi turistici con il l'Arabia saudita, sarà servita da"La nuova rotta tra Roma e Riyadh di Wizz Air migliorerà ulteriormente la connettività con l'Arabia Saudita", ha dichiaratoHead of Aviation Business Development di ADR, aggiungendo "questo nuovo collegamento è parte dei recenti sviluppi della compagnia aerea su Fiumicino e segue il lancio della nuova rotta su Dammam avvenuto a fine settembre"."È un enorme piacere poter finalmente inaugurare questa nuova rotta tra Roma e Riyadh, che consentirà ai turisti e ai residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare direttamente da un punto all'altro a prezzi accessibili e di farlo tra l'altro a bordo di aerei moderni, giovani e sostenibili", ha commentatol, Network Officer di Wizz Air., Chief Executive Officer e membro del CdA del Saudi Tourism Authority si è detto " entusiasta diassistere al potenziamento dei voli tra l'Arabia Saudita e l'Italia, perché darà modo al viaggiatore italiano di esplorare e sperimentare l'autentica ospitalità dell'Arabia".