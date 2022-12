Borse europee senza direzione. Focus su Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Recordati

Italgas

Unicredit

Poste Italiane

Iveco

ENI

Tenaris

STMicroelectronics

Brunello Cucinelli

Industrie De Nora

Sanlorenzo

Danieli

Juventus

Wiit

Bff Bank

Datalogic

(Teleborsa) -, inclusa la piazza di Milano, con il nervosismo che si tocca con mano tra gli investitori in vista della riunione di politica monetaria della, in calendario la prossima settimana. E' dato quasi per scontato che la banca centrale americana alzerà i tassi d’interesse di 50 punti base, meno dei 75 delle ultime riunioni, ma l’incognita resta su cosa farà la Fed il prossimo anno e fin dove porterà i tassi d’interesse.Sul mercato valutario, poco mosso per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,047. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.771,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 73 dollari per barile, con un ribasso dell'1,68%.Sulla parità lo, che rimane a quota +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,63%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.276 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.295 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+1,16%),(+1,08%),(+0,99%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,08%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+6,35%),(+2,07%),(+1,30%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,15%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Tra ledi maggior peso:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,1%)08:45: Partite correnti (preced. -7,3 Mld Euro)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,5%)11:00: PIL, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,1%).