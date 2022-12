Ucraina, Putin: accordo inevitabile, caos internazionale determinato dall'Occidente

(Teleborsa) - Il presidente russo,, ha dichiarato che raggiungere un. L'Occidente sta "intenzionalmente fomentando il caos, esacerbando la situazione internazionale", ha affermato Putin in un videomessaggio per una riunione dei ministri della difesa dei Paesi dell'(Sco) e della(Csi). "Il potenziale di conflitto nel mondo sta crescendo, e questa è una diretta conseguenza dei tentativi di alcune élite occidentali di mantenere la loro egemonia politica, economica, finanziaria, militare e ideologica con ogni mezzo", ha aggiunto Putin. Quanto alla guerra in Ucraina, il presidente russo ha riconosciuto che "persistono" nell'operazione militare che sono "lontani dall'essere risolti". Inferfax riporta inoltre che Putin ha aggiunto che in ogni caso "i problemi più acuti" sono stati risolti.L'agenzia Tass riporta inoltre che il presidente russo avrebbe minacciato di tagliare la produzione diin caso di imposizione dele di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. Il decreto di risposta al price cap sul petrolio russo sarà pubblicato nei prossimi giorni.Putin ha affermato che qualsiasi Paese che attaccherà la Russia consarà "cancellato dalla faccia della terra". Il capo di Stato ha affermato che la Russia non intende lanciare un primo attacco nucleare preventivo, ma le armi ipersoniche avanzate di Mosca assicurano che la Russia potrà rispondere con forza qualora venisse attaccata.Nel frattempo l'agenzia Tass ha segnalato che è in corso adun incontro fra diplomaticie diplomatici russi. Il vice ministro degli Esteri russoha confermato l'incontro a Istanbul tra rappresentanti di Russia e Stati Uniti a livello di "direttori di dipartimenti". Secondo Ryabkov i funzionari discutono di questioni che riguardano "come funzionano le missioni diplomatiche statunitensi nella Federazione Russa e della Federazione Russa negli Stati Uniti".Il portavoce del Cremlino, in un'intervista al quotidiano Izvestia ripresa dalla Interfax, ha sottolineato che i colloqui tra Russia e gli Stati Uniti per lo scambio di Viktor But con Brittney Griner "hanno riguardato esclusivamente" tale questione "ed è sbagliato trarre conclusioni ipotetiche secondo cui questo potrebbe essere un passo verso il superamento della crisi che abbiamo attualmente nelle relazioni bilaterali". Secondo Peskov, i rapporti fra i due paesi "continuano a rimanere in uno".