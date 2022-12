Core & Main alza guidance 2022, titolo in rally

Core & Main

(Teleborsa) - Balza in avantiche amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.A fare da assist contribuisce la notizia che il distributore di tubi per il trasporto dell'acqua ha deciso di rivedere al rialzo la stima di Ebitda adjusted per l'esercizio fiscale 2022: ora si attende un risultato compreso nel range 910-930 milioni di dollari rispetto alla forchetta 840-890 milioni fornita in precedenza.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,74 USD con area di resistenza individuata a quota 21,96. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,34.