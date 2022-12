Sesa, crescita a doppia cifra ricavi primo semestre. Conferma guidance

Sesa

(Teleborsa) -, leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso il primo semestre al 31 ottobre 2022 che vedono un'ulteriore crescita a doppia cifra di ricavi, Ebitda e utile netto (tutti superiori al 20%).Nel periodo, Sesa ha realizzatoper 1,31 miliardi (+26,5% a/a) con una Ebitda di 93,4 milioni (+27,5% a/a) ed una crescita superiore sia al track record 2011-2022 (CAGR 2011-22 ricavi +11,2%, Ebitda +15,5%, EAT adjusted +19,5%) che al trend del mercato italiano dell'IT (crescita media annuale attesa nel 2022-2024 del 5,4%).Alla luce dei positivi risultati industriali e finanziari raggiunti nel semestre, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle circa 35 acquisizioni bolt-on concluse negli ultimi due anni e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, il Gruppo "conferma l’outlook favorevole per l’intero esercizio al 30 aprile 2023, con una guidance di crescita di ricavi ed Ebitda nella parte alta del range di valori target (ricavi 2,750-2,825 miliardi ed Ebitda 195-205 milioni) comunicati lo scorso mese di settembre, rafforzando il ruolo di player di riferimento nel proprio settore"., ha dichiarato: "a fronte di una domanda di digitalizzazione sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti tecnologici nell’attuale scenario di riferimento. Alla luce dell’andamento della domanda, degli investimenti in competenze digitali e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale anche tramite M&A bolt-on,. L’upgrade del rating di sostenibilità CDP a livello B costituisce un importante step nel nostro precorso di miglioramento delle performance ESG del Gruppo".