TrenDevice, sottoscritto il 57% dell'aumento di capitale

TrenDevice

MIT SIM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha comunicato chedi massime 4.930.750 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'in opzione. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 dicembre 2022 e conclusosi in data odierna, 19 dicembre 2022, sono stati esercitati 7.873.950 diritti di opzione per la sottoscrizione di 2.812.125 azioni, pari al, per un controvalore pari a 1.124.850 euro., società riconducibile all'e al, ha sottoscritto parte della porzione di aumento di capitale di pertinenza degli azionisti significativi per un importo di 308.628 euro, pari a circa il 15,65% del controvalore dell'aumento di capitale, mediante compensazione legale di crediti finanziari vantati da EGG finance nei confronti di TrenDevice.I rimanenti 5.932.150non esercitati durante il periodo di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 2.118.625 azioni, corrispondenti al 42,97% del totale delle azioni offerte, per un controvalore pari a 847.450 euro, sarannoda TrenDevice, per il tramite di, nelle2022, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei diritti.I diritti saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan con. I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle azioni al prezzo di 0,40 euro ciascuna, nel rapporto di 5 azioni ogni 14 diritti acquistati.