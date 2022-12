A2A, AD vede "tante" sinergie con Edison se EDF procede con vendita

Edison

(Teleborsa) - "Sedovesse essere messa sul mercato credo sia importante che torni ad essere italiana. Di player che possano essere interessati non ce ne sono tanti, ma noi ci metteremo la testa: Edison è molto simile ad". Lo ha affermato l'amministratore delegato di A2A,, in un'intervista a Reuters."Se dopo che la Francia ha deciso di nazionalizzaredovesse mettere sul mercato Edison, per evitare di mantenere una gestione interna nazionalizzata e contemporaneamente fare il player sul mercato in Italia,", ha aggiunto.Il manager, nel corso dell'intervista, ha anche affrontato il tema delle rateizzazioni delle bollette e dell'esposizione sulle margin call. "Rispetto al 2021 ial 30 novembre sono intorno a cinque volte e a nove volte se le compariamo a quello che era il mondo normale ante pandemia, il 2019 - ha detto Mazzoncini - E ci aspettiamo che questa percentuale salga ancora durante l'inverno". "Si tratta die contenuti intorno ai 200 milioni di euro", ha aggiunto, sottolineando che "la stragrande maggioranza delle rateizzazioni va a buon fine".A causa del balzo del prezzo del gas, "A2A Energia stae, di fatto, abbiamo una", ha detto l'amministratore delegato. E in riferimento alle margin call, "A2A è passata da un picco massimo raggiunto ad agosto, superiore al miliardo e mezzo, che comunque è stato gestito senza particolari problemi grazie alla solidità del gruppo, a meno della metà di oggi".