illimity, b-ilty lancia pacchetto green a condizioni agevolate

illimity

(Teleborsa) -che offre servizi finanziari e credito per le piccole e medie imprese, annuncia il lancio di un pacchetto green a condizioni agevolate, perIn particolare, l'offerta permette di accedere a finanziamenti di scopo a condizioni vantaggiose – ovvero costi e tassi agevolati rispetto alle condizioni standard applicate da b-ilty - alle PMI che intendono investire in sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico attraverso interventi mirati. Tra questi figurano l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’acquisto di veicoli a basse emissioni con relative colonnine di ricarica, di macchinari per il trattamento intelligente dei rifiuti e le spese per efficientamento energetico degli impianti.Tali finanziamenti - spiega una nota - erogabili per un, sono garantiti fino all’80% dal Fondo di Garanzia, lo strumento che facilita l'accesso al credito delle PMI gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy., ha commentato: "b-ilty nasce per rispondere alle esigenze degli imprenditori con soluzioni e servizi che nascono dall’ascolto dei loro bisogni e dall’osservazione del mercato. Siamo quindi felici di poter offrire alle PMI nuove soluzioni pensate per affrontare le sfide di questa particolare fase, caratterizzata dal forte aumento dei costi energetici edall’esigenza di proseguire con rinnovato impegno nei percorsi di sostenibilità ambientale., oltre che alle imprese particolarmente energivore che oggi hanno bisogno di un tempestivo supporto. b-ilty continua così a semplificare la vita degli imprenditori, offrendo servizi che rispondono alle loro esigenze concrete in modo veloce, puntuale e completo".