Partecipate statali, cresce il ruolo nell'economia e nel mercato del lavoro

Snam

Terna

Italgas

Enav

Eni

Enel

Saipem

Eni

Saipem

Leonardo

Telecom Italia

Webuild

Banca MPS

(Teleborsa) -. Le 34 società industriali e di servizi controllate dal MEF dimostrano di aver superato brillantemente la crisi pandemica e di stare affrontando con buone prospettive le incertezze relative alla crescita del costo delle materie prime, in un contesto iper-inflattivo e con tassi in crescita.Ilcomplessivo è stato di, in aumento del 45,1%, mentre glisi attestano a, in miglioramento di 15,6 miliardi di euro rispetto alle perdite precedenti (4,2 miliardi). Cresce peròche si attesta a, in crescita di 18,6 miliardi (+11,3%). E' quanto emerge dal "Rapporto sui bilanci delle Società partecipate dallo Stato 2017-2021” realizzato dal Centro Studi CoMar, secondo cui aumentano anche i(+1,13%) a conferma del ruolo cruciale anche nel mercato del lavoro. Il fatturato per dipendente è stato di 604mila euro nel 2021, in aumento dai 498mila del 2017.Considerando lacomplessivo (279,6 milioni) per singoli settori di attività,(79,5% energia e 7,7% trasporti e telecomunicazioni), il 10,4% nella meccanica e con quote minori nell'editoria, spettacolo, sport e Ict. Ilpositivo per 11,4 miliardi di euro ha registrato un apporto positivo di 14,3 miliardi nel triennio 2019-2021. ilè stato di 26 miliardi di euro (+65,9% sul 2020 e +20,2% sul 2017). I, tra il 2020 e il 2021, sono passati da 164,1 miliardi di euro a 182,8 miliardi; aumento di oltre 52 miliardi sul 2017 (+40,6% nel quinquennio).Per quanto riguarda le, pur considerando la diversità dei rispettivi settori di appartenenza, le società con ilsono(+45,7%),(+31,7%),(+28,6%), Infratel (+27,3%), Sport e Salute (+20,6%), Poste (+17,6%).Delle 34 Società, alcune presentano risultati fortemente negativi, da anni, cui non si pone rimedio. Altre, di più recente costituzione, evidenziano, già ora, situazioni di grave problematicità.Osservando l'andamento dei, che rappresentano tra il 75 e l’80% del totale del fatturato e degli utili delle partecipate statali, si nota che ilè aumentato a 247,4 milioni ( +73,7%). Fra le migliori si distinguono(+106%),(+100%),(+84%) e(+46%).è passato a 18,9 miliardi (+170,9%) con(+472%),(+189%) nella top list.Nel 2021, il perimetro pubblico si è ampliato, con la costituzione e l’avvio operativo diAlle 34 Società considerate potrebbero aggiungersi altre, industriali e di servizi, dove il MEF ha quote non di controllo, pur esercitando influenza (, ecc.). Non sono incluse nemmeno le partecipazioni del MEF in Banche, Assicurazioni, Agenzie, che rispondono a principi contabili diversi, non comparabili, ma che renderebbero ancora più evidente il ruolo dello Stato nell’economia (Amco,, Istituto Credito Sportivo, Sace, ecc.).